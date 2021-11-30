Вашингтон, , 00:44 — REGNUM Минобороны США собираются укрепить свои возможности по сдерживанию России в Европе, заявила врио помощника замглавы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин в ходе брифинга.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается Европы, то обзор расстановки сил укрепляет надежные средства военного сдерживания российской агрессии в Европе и позволяет силам НАТО действовать более эффективно», — заявила она.

Карлин добавила, что американское военное ведомство завершило работу над обзором расстановки вооруженных сил США в мире. Этот документ должен послужить обоснованием для передислокации американских войск в соответствии с требованиями национальной безопасности Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил об увеличении поставок американского вооружения на Украину. По его словам, расширяется и линейка вооружений, в которую входят американские противотанковые ракетные комплексы и боевые вертолеты.