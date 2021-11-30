Белград, , 01:48 — REGNUM Движение «Экологическое восстание» потребовало от президента Сербии Александра Вучича отменить «антиконституционные законы о референдуме и экспроприации», которые недавно принял парламент страны. Об этом говорится в открытом письме, которое 29 ноября движение направило Вучичу.

Полиция на улицах Белграда (сс) belgraded.com

Если президент до 3 декабря выполнит это требование, движение пригрозило организовать блокаду дорог во всей стране.

«Экологическое восстание» также призвало Вучича приложить максимум усилий для того, «чтобы Сербия не скатилась в более глубокий кризис и конфликты».

Движение обвинило Вучича в том, что он фактически подписал закон о референдуме даже не взглянув на него. Ранее Вучич в эфире одного из национальных телеканалов заявил, что «если бы он видел новый закон о референдуме, у него обязательно были бы замечания». Но текст закона 25 ноября уже был опубликован в Служебном вестнике, а это было бы невозможно, если бы до этого его не подписал президент Республики Сербии. «Получается, что вы подписали закон, который даже не читали», — отмечается в письме.

«Экологическое восстание» спросило президента, «осознает ли он, что его безответственные поступки станут поводом для уголовного преследования».

Напомним, что 27 ноября движение «Экологическое восстание» организовало блокады дорог в нескольких городах Сербии. В столкновении полицейских и демонстрантов пострадало несколько человек.