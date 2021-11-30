Сочи, Краснодарский край, , 00:39 — REGNUM Ребенок 2018 года рождения погиб в результате наезда грузового автомобиля «Скания» с прицепом в Сочи, 29 ноября сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Осторожно дети © ИА REGNUM

Инцидент произошел в Лазаревском районе города. Ребенок выбежал на дорогу, когда на светофоре для пешеходов горел красный свет. Госавтоинспекция устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщалоИА REGNUM, 26 ноября в Магнитогорске сотрудник полиции сбил пожилого человека, который переходил дорогу в неположенном месте.

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