Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Соединённые Штаты расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана, заявила 29 ноября и. о. заместителя помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин на брифинге в Пентагоне.

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По её словам, наращивание военного влияния в регионе будет происходить для сдерживания Китая.

«Эти инициативы включают… расширение инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе», — сказала Карлин.

Представитель Пентагона добавила, что план расширения предусматривает размещение в Австралии истребительной и бомбардировочной авиации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США, Великобритания и Австралия подписали первое соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS, которое предусматривает обмен данными о военно-морских ядерных силовых установках.

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