Вена, 30 ноября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Иран по-прежнему не готов к прямым переговорам с Соединёнными Штатами в рамках процесса по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил 29 ноября постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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По его словам, в переговорном процессе ничего не изменилось, и США продолжают использовать политику максимального давления на Исламскую Республику, прибегая к санкциям.

«Американцы готовы отказаться от политики максимально давления в случае достижения сделки, но пока гнут прежнюю линию», — сказал российский дипломат.

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Переговоры по восстановлению СВПД и возвращению в соглашение США возобновились 29 ноября в Вене. Раунд стал седьмым по счёту после того, как США вышли из сделки в мае 2018 года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединённые Штаты смогут вернуться в ядерную сделку с Ираном при условии, что Иран также вернётся к полному соблюдению своих обязательств.