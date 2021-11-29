Лондон, , 23:57 — REGNUM Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй считает, что Queen нужно было бы быть более разнообразной в современном политкорректном мире, об этом информирует портал Music News.

Queen на сцене Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». Реж. Брайан Сингер, Декстер Флетчер. 2018. США — Великобритания

Выступая на шоу ITV Palooza в Лондоне, он сказал: «Я уверен, что если бы Queen появились сейчас, нам бы пришлось иметь в ротации людей разного цвета кожи и разного пола и принимать во внимание транс-сообщества, но жизнь не должна быть такой». Брайан признался, что беспокоится о существующем в обществе недопонимании. Он объяснил: «Я беспокоюсь о культуре отмены. Я думаю, что кое-что из этого хорошо, но это также приносит несправедливость в наш мир. Мы думаем по-разному, это нормально. Например, Фредди приехал из Занзибара, он не был британцем, он не был белым как таковым — никого это не волновало, никого никогда, никто это не обсуждал«.»Он был музыкантом, он был нашим другом, он был нашим братом. Нам не нужно было думать что-то вроде: «О, а теперь, может быть, нам стоит с ним поработать? Он подходящего цвета? У него правильная сексуальная склонность?» Сейчас я нахожу пугающим, что в современном политкорректном мире тебе приходится быть таким расчетливым».