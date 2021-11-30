30 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 07:38 — REGNUM Представитель Нью-Йорка республиканец Джон Катко обвинил президента США Джо Байден в том, что он ничего не сделал для борьбы с потоком наркотиков, поступающих в США через американо-мексиканскую границу.

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Территории, отошедшие от Мексики к США в результате американо-мексиканской войны

«Картели прекрасно знают одну вещь: когда границу охраняют, то намного тяжелее провести в страну наркотики. Когда граница не защищена, сделать это легче легкого. Именно это и происходит. Когда президент открыл границы в прошлом году и позволил потоку людей проникнуть в нашу страну, случился бум для картелей», — сказал Катко в интервью Fox News.

Количество смертей от передозировки наркотиками в США достигло рекордных 100 тыс. за апрель, согласно прошлому недельному отчету центра по контролю и профилактике заболеваний США. Это на 29% больше, чем в это же время в прошлом году.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Чиновники смеются над законными гражданами. У чиновников есть все виды защиты. Обычные граждане беззащитны. Нынешняя неразбериха на границе не затрагивает чиновников. Кроме того, многие из наркоторговцев, пересекающих границу, вероятно, хорошие друзья семьи президента и его сына наркомана», — пишет catsopine.

Граница Мексики и США Unabrevehistoria.com

«Байден не делает ничего, чтобы помочь со всеми проблемами, через которые проходит страна, и многие из которых он спровоцировал. А когда он делает что-то вроде освобождения запаса нефти, оказывается, что его реакция может принести больше вреда, чем пользы в долгосрочной перспективе», — указывает robb521556.

«Байден выполняет работу китайцев, нанося вред США», — считает LeJay.

«Говорите что хотите, но на данный момент можно с уверенностью сказать — президент Трамп, как обычно, снова оказался прав», — комментирует NJFishHead192.

«Ему действительно все равно, сколько людей погибнет, пока оставшиеся в живых голосуют за демократов. Говорить, что он «ничего не делает», несправедливо. Он занят созданием совершенно нового рынка для наркотиков, поскольку предложение превышает спрос», — отвечает juanvaldez727.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Байден ничего не делает, и точка! Он отказывается признать, что в этой стране есть граждане. Он игнорирует любую проблему этих граждан. Вся его администрация заинтересована только в своей пользе», — злится ManneQuin.

«Для того чтобы наркотики наносили нам вред, нужны те, кто готов их употреблять. Если бы не было потребителей, они бы не приносили прибыль. У меня есть родственники, пострадавшие от этого, но я должен смотреть на это объективно. Наркотики не попали в их организм насильно. Я все еще люблю их и не осуждаю, но я устанавливаю основные правила, если они приходят в гости», — делится will22645.

«Наша молодежь умирает чаще, чем люди думают, дети принимают наркотики, не понимая, что в них содержится фентанил. Мой бывший босс, 45 лет, умер в июле именно по этой причине», — рассказывает rain180.

«Байден искусен в предательстве народа! Я не ожидаю, что он остановится сейчас!» — отвечает bowman02.

Напомним, согласно предварительным статистическим данным, опубликованным центром по контролю и профилактике заболеваний США, в 2020 году число смертей от передозировки наркотиков выросло почти на 30%, достигнув рекордных 93 тыс. Число смертей увеличилось во всех штатах, кроме Южной Дакоты и Нью-Хэмпшира, причем особенно заметно смертность выросла на юге и западе страны.

В 2020 году Штаты установили сразу несколько мрачных рекордов. Был зарегистрирован рост смертей от передозировки наркотиков, опиоидов и таких стимуляторов, как метамфетамин. Также сообщается о наибольшем количестве смертей от таких синтетических опиоидов, как фентанилы.

Издание The New York Times отмечает, что за последние годы ежегодная смертность от передозировки в США уже превысила пик смертности от автокатастроф, насилия или эпидемии СПИДа.