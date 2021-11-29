Гавана, 29 ноября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Власти Кубы приняли решение ужесточить требования для въезжающих в страну из восьми государств Южной Африки в связи с выявлением в этом регионе нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщило 29 ноября министерство здравоохранения Кубы.

Unuudur.com Гавана, Куба

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Новые требования вступят в силу с 4 декабря и будет касаться Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и Южно-Африканской Республики.

Прибывающие на Кубу из этих стран должны будут иметь при себе свидетельства о прохождении полного курса вакцинации и об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. По прилёте в страну они также пройдут тестирование, после чего будут обязаны за свой счёт пройти недельный карантин в гостинице, а затем ещё раз сдать тест на коронавирус.

Дополнительные требования вводятся и для прибывающих на Кубу из стран Африки, расположенных южнее Сахары, а также Бельгии, Турции, Египта, Израиля и Гонконга. Данные лица также должны будут иметь сертификаты о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, но прохождение карантина им не требуется.