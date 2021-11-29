Приштина, Сербия, 30 ноября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Сербия использует инициативу Open Balkan «для распространения своей гегемонии». Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 29 ноября после встречи с президентом Словении Борутом Пахором.

Вьоса Османи

По словам Османи, Сербия пытается играть ведущую роль в этой инициативе.

«Все было бы по-другому, если бы Сербия хотела, чтобы в регионе установились мир и стабильность, и если бы она хотела признать Косово. Сербия хотела бы, чтобы Косово вошло в эту инициативу как ее автономный край, но реальность совсем другая, так как Косово — это независимое государство», — процитировало издание «Коха» слова Османи.

Напомним, что Сербия не признает самопровозглашенную в 2008 году независимость Косово.

Инициативу создания региональной зоны свободной торговли Open Balkan выдвинул президент Сербии Александр Вучич. К ней присоединились Албания и Северная Македония.