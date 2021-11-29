Лондон, , 23:35 — REGNUM Трибьют-группа Oasis, Noasis, застряла в йоркширском пабе на три ночи из-за плохих погодных условий. Об этом информирует NME.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Шторм под названием Арвен оставил 61 человека в гостинице Tan Hill Inn в национальном парке Йоркшир-Дейлз после того, как 26 ноября выпало полтора метра снега. Паб находится на высоте 528 метров над уровнем моря и является самым высоким в Великобритании. Многие отправились в паб, чтобы увидеть группу, но оказались в затруднительном положении, когда выпавший снег заблокировал машины и замел дороги.

Владелец отеля Tan Hill Inn Майк Кенни сказал: «Мы рекомендовали всем, кто находится в пабе, оставаться на улице, а не подвергать опасности жизнь на заснеженных пустошах». Об этом случае Noasis написали в своем твиттере: «Извините, но нам придется сообщить, что мы застряли в Йоркшире. Застряли на третью ночь — надеюсь, завтра пойдет дождь».