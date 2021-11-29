Хорватия, 29 ноября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. В хорватском городе Вараждин неизвестные уничтожили флаг сербского сообщества, который был вывешен на здании Сербского национального совета в этом городе. Об этом сообщил Сербский национальный совет 29 ноября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

На здании находились три флага — флаг хорватского государства, флаг города Вараждин и флаг сербского сообщества, но в ночь на 28 ноября последний был уничтожен.

«В этом году ненавистники ополчились против символов сербского сообщества в Хорватии. Это не первый случай, нам постоянно посылается сигнал, что в городе Вараждин сербское сообщество не на своей территории», — цитирует агентство «Танюг» слова председателя Сербского национального совета Вараждина Миле Секулича.

Напомним, что ранее на здании Совета вандалы четыре раза уничтожали таблицы с надписью на кириллице. Никто из предыдущих мэров города публично не осудил эти акты.