Москва, , 23:31 — REGNUM Правительство России выделило почти 150 млн рублей на уплату части взноса в регулярный бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 29 ноября на официальном интернет-порталеправовой информации.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

«Выделить в 2021 году Минздраву России на уплату части взноса Российской Федерации в регулярный бюджет ВОЗ в целях исполнения международных обязательств Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 149 259,5 тысячи рублей», — говорится в документе.

Как следует из распоряжения, средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований поручено осуществить Минздраву с представлением соответствующего доклада в правительство до 1 февраля 2022 года.