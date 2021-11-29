Москва, , 23:31 — REGNUM Наземный робот-разведчик, с виду неотличимый от обычного камня, разработан в «Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Разведчик ArmyAmber

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Разведывательный комплекс разработан и изготовлен курсантами академии за три года. Тактико-технические данные робота не раскрываются, однако его создатели сообщили, что он двигается при помощи гусениц и способен автономно работать не менее 15 часов в активном режиме, при необходимости переходя в «спящее» состояние.

Робот может быть оборудован видеокамерой или иными средствами наблюдения и разведки.

Данные передаются на пульт оператора на расстоянии не менее двух км.

Отмечено, что идея создания такого комплекса возникла у одного из офицеров Воронежской академии во время его командировки в Сирию.

Разработка роботизированного комплекса разведки велась под наблюдением Научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки ВС РФ.

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