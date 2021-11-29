В России создан робот-разведчик, маскирующийся под камень. Видео
Москва, 29 ноября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Наземный робот-разведчик, с виду неотличимый от обычного камня, разработан в «Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Разведывательный комплекс разработан и изготовлен курсантами академии за три года. Тактико-технические данные робота не раскрываются, однако его создатели сообщили, что он двигается при помощи гусениц и способен автономно работать не менее 15 часов в активном режиме, при необходимости переходя в «спящее» состояние.
Робот может быть оборудован видеокамерой или иными средствами наблюдения и разведки.
Данные передаются на пульт оператора на расстоянии не менее двух км.
Отмечено, что идея создания такого комплекса возникла у одного из офицеров Воронежской академии во время его командировки в Сирию.
Разработка роботизированного комплекса разведки велась под наблюдением Научно-технического комитета Главного управления боевой подготовки ВС РФ.