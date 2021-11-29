Москва, , 23:20 — REGNUM Народный артист России Александр Градский будет похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщили 29 ноября в театре «Градский Холл».

Александр Градский Kodru

«Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30», — говорится в сообщении.Отмечается, что прощание будет проходить в частном формате без аккредитации СМИ.

Советский и российский певец, композитор, автор песен Александр Градскийскончался 28 ноября в Москве на 73-м году жизни.