Москва, 29 ноября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Народный артист России Александр Градский будет похоронен 1 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщили 29 ноября в театре «Градский Холл».

Kodru Александр Градский

«Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30», — говорится в сообщении. Отмечается, что прощание будет проходить в частном формате без аккредитации СМИ.

Советский и российский певец, композитор, автор песен Александр Градский скончался 28 ноября в Москве на 73-м году жизни.