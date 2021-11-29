Минск, , 23:19 — REGNUM Меморандум об установлении побратимских отношений между министерствами обороны Китая и Белоруссии в области международного военного сотрудничества подписан 29 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба минобороны постсоветской республики.

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Переговоры в режиме удалённого доступа провели начальник канцелярии международного военного сотрудничества центрального военного совета КНР генерал-майор Цы Говэй и начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов. Помимо меморандума, они также обсудили план основных мероприятий военного сотрудничества на 2022 год.

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«Главами органов международного военного сотрудничества Белоруссии и Китая подчеркнуто наличие хороших перспектив в сфере двустороннего военного сотрудничества между двумя странами, а также важность их дальнейшего укрепления и развития. Особо отмечен статус наших отношений, имеющих характер доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества», — сказано в официальном сообщении белорусского министерства.

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