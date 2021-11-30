Вашингтон, 30 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует встретиться с исполнительными директорами крупнейших ретейлеров и других компаний 29 ноября, чтобы найти варианты для доставки товаров на полки американских магазинов, так как сезон новогоднего шопинга омрачен появлением нового штамма «Омикрон», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Байден, которому пришлось бороться с инфляцией в Штатах, принял меры для наращивания темпов работы цепочек поставок. Президент от партии демократов также начал расследование завышенных сборов за доставку и незаконного поведения рынков нефти и газа, поддерживающих высокие цены на топливо.

Байден планирует принять в Белом доме руководителей Best Buy, Food Lion, Samsung North America, Qurate Retail Group, Todos Supermarket, Etsy, Mattel и Kroger. Также с помощью видео-связи будут присутствовать представители Walmart и CVS Health.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байдензаверил американцев, что сможет обуздать высокую инфляцию, объявив о наращивании работы в порту Лос-Анджелеса на фоне того, как цены продолжают расти, а в цепи поставок происходят глобальные сбои, угрожающие экономике США и праздничному шоппингу.

Ранее гигант розничной торговли США Walmart начал нанимать свои собственные суда на фоне глобальных сбоев в цепи поставок, угрожающих сезону праздников, от которого зависит успех розничной торговли.