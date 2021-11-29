Барселона, Испания, 29 ноября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. 29 ноября 19-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании по футболу Педри стал обладателем награды лучшему молодому футболисту 2021 года по версии France Football.

«Барселона»

В текущем году Педри уже признавался лучшим молодым игроком Чемпионата Европы 2020, а также получал награду Golden Boy. Также Педри принадлежит уникальный рекорд по количеству матчей, сыгранных в одном сезоне (73 матча).

В текущем сезоне Педри из-за травмы мениска принял участие лишь в четырех матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 310 минут.

Педри выступает за «Барселону» со 2 сентября 2019 года после перехода из «Лас-Пальмаса» за 20 миллионов евро. Сезона 2019/20 футболист провел в «Лас-Пальмасе» на правах аренды. Текущее соглашение Педри с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.