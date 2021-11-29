Минск, , 23:10 — REGNUM Нелегальных мигрантов из стран Востока «позвали в Германию, Великобританию, там, где хорошо», и насилие с их стороны в отношении польских пограничников оправданно. Об этом 28 ноября в эфире государственного телевидения Белоруссии заявилгоссекретарь совбеза постсоветской республики Александр Вольфович.

Мигранты на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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По его мнению, жителям Белоруссии нелегальных мигрантов «опасаться не стоит точно», и об этом даже «глупо говорить». Оправдывая нападения нелегальных мигрантов на защитников государственной границы соседней Польши, госсекретарь совбеза Белоруссии заявил о готовности совершать такие же действия, которые уже квалифицированы в рамках уголовного законодательства и международного права.

«Тем не менее, почему они взяли палки и камни? Я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находились рядом жена и ребенок, в которого летит светошумовая граната, которого травят газом, наверное, я бы не только палку взял и камень в руки. Поэтому это защитная реакция доведенных до безумия людей», — заявил интервью гостелеканалу «СТВ» глава белорусского совбеза.

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Совбез Белоруссии располагает данными о том, что нелегальным мигрантам на белорусской территории «пока никакой помощи не оказывается Евросоюзом» и всё бремя их содержания ложится на белорусских налогоплательщиков. «Никаких денег не перечисляется, те заявления, что выделено — не знаю, кому оно выделено и куда оно дошло. Сегодня все финансирует белорусская сторона. Мы по-другому поступить не можем, потому что мы думаем о людях и не только о белорусах. О тех всех, кто находится на территории нашей страны. Мы к ним относимся по-человечески, по-людски. Эти люди для Белоруссии угрозы никакой не представляют. Они летят через туристические фирмы, они оплачивают туристические услуги. Они оплачивают гостиницы. Потом из гостиниц они выезжают», — сообщил Вольфович.

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«Но не все желают возвращаться в Ирак. Все-таки цель свою, которую поставили перед собой, с повестки дня не снимают. Должны же все-таки деятели в Евросоюзе одуматься и сделать то, о чем они постоянно кричат. Показать свои демократические ценности, выполнить те международные договора элементарные, про которые они все время говорят. И пропустить этих людей в Германию, пропустить их в Европу. Не думаю, что эти люди, или уверен даже, оставшиеся на территории Белоруссии, принесут какие-то большие проблемы в Германии, Великобритании или Франции — туда, куда они рвутся. Люди, которые будут трудиться, работать, зарабатывать деньги, чтобы существовать. Поэтому здесь никакого риска и страха не вижу», — добавил он.

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