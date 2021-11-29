Москва, 29 ноября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает «кредитного дефолта» на фоне роста долговой нагрузки граждан.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«При продолжении нынешнего курса страну ждет «кредитный дефолт», когда большая часть населения будет не в состоянии платить ростовщикам. Не поэтому ли определенные силы в великой спешке пытаются соорудить «электронный концлагерь»?» — рассуждает Зюганов в телеграм-канале.

По данным ЦБ, в кредитах увязли почти 70% трудоспособных граждан России, по сути дела, в кабале — 45 млн человек, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост долговой нагрузки населения России вызывает опасения у Центробанка. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора о ситуации в банковском секторе за III квартал 2021 года. Доля потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% от доходов по итогам III квартала выросла до 31% от общей доли выданных кредитов с 23% в начале пандемии коронавируса.