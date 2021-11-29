Зюганов прогнозирует «кредитный дефолт»
Москва, 29 ноября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает «кредитного дефолта» на фоне роста долговой нагрузки граждан.
«При продолжении нынешнего курса страну ждет «кредитный дефолт», когда большая часть населения будет не в состоянии платить ростовщикам. Не поэтому ли определенные силы в великой спешке пытаются соорудить «электронный концлагерь»?» — рассуждает Зюганов в телеграм-канале.
По данным ЦБ, в кредитах увязли почти 70% трудоспособных граждан России, по сути дела, в кабале — 45 млн человек, отметил парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, рост долговой нагрузки населения России вызывает опасения у Центробанка. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора о ситуации в банковском секторе за III квартал 2021 года. Доля потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки более 80% от доходов по итогам III квартала выросла до 31% от общей доли выданных кредитов с 23% в начале пандемии коронавируса.