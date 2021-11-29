Париж, 29 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. 29 ноября испанский защитник Серхио Рамос заявил, что будет поддерживать Лионеля Месси в голосовании на «Золотой мяч»: Он уникальный футболист, и играть с ним в команде — большая честь. Я считаю его фаворитом в борьбе за «Золотой мяч». Всегда буду поддерживать товарищей по команде», — цитирует Рамоса ESPN.

Кирилл Венедиктов Серхио Рамос

Ранее сообщалось, что церемонию вручения «Золотого мяча» пропустят нападающие «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и мадридского «Реала» Карим Бензема. Оба футболиста входят в десятку лучших в голосовании на индивидуальную награду.

Серхио Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года из мадридского «Реала» на правах свободного агента. Текущее соглашение 35-летнего испанца с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.