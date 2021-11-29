Милан, Италия, 29 ноября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини в понедельник, 29 ноября, на своих страницах в социальных сетях прокомментировал намерение Еврокомиссии изъять слова «Рождество» и «(Дева) Мария» из собственного оборота.

Дарья Драй ИА REGNUM Католическое рождество

«Мария, мама. Иосиф, папа. Да здравствует святое Рождество. Надеюсь, что никого в Европе это не обидит», — написал лидер правоконсервативной партии.

Ранее Il Giornale со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Еврокомиссия в своих официальных внутренних документах рекомендовала не использовать слова «господин», «госпожа», «Рождество», «(Дева) Мария» и ряд других.

Половую принадлежность рекомендовано не упоминать, вместо Рождества и рождественских каникул говорить о «зимних праздниках» и таким образом формировать «инклюзивную коммуникацию».