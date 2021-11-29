Москва, 29 ноября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Первый стратегический ракетоносец Ту-160М, построенный после разрушения СССР, выведут на испытания в декабре 2021 года, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Минобороны России Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2

Ту-160М полностью российской постройки впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе им. С. П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев»).

»Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полёта не планируется», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Отмечено, что дата начала испытаний ракетоносца пока точно не установлена

Как сообщало, 30 июля глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что «Туполев» ведет работы по сборке полностью нового, построенного «с нуля» стратегического ракетоносца Ту-160М. При этом он заявил, что одновременно на заводе завершается изготовление второго такого же самолета, но переделанного на основе «старого», выпущенного ещё в СССР, Ту-160.

Напомним, советский, затем российский, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла Ту-160 до сих пор считается самым крупным и мощным самолётом в истории военной авиации.

В 2015 году в России было принято решение возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте.