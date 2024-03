Лондон, 29 ноября, 2021, 23:02 — ИА Регнум. Британский электронный исполнитель No Rome поделился музыкальным клипом для своего недавнего сингла «I Want U», выложив его на свой официальный YouTube-канал.

«I Want U» был выпущен в начале этого месяца в качестве второго сингла предстоящего дебютного альбома исполнителя «It's All Smiles», который должен выйти 3 декабря. Обсуждая создание трека с продюсером Би Джеем Бертоном, который известен работал с Канье Уэстом, Bon Iver и Charli XCX, британец сказал: «Это первая песня, над которой мы с Би Джеем работали — именно тогда мы поняли, что сделаем этот альбом вместе. Я хотел, чтобы тексты песен больше походили на разговоры, почти рассказывали истории, рисовали картину того, что происходило в тот момент и все это через тексты песен».

Первый сингл пластинки «It's All Smiles», песня «When She Comes Around», был опубликован в октябре.