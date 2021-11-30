Вашингтон, 30 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Белый дом сказал федеральным агентствам, что они могут отложить наказание для тысяч федеральных работников, не прошедших в срок до 22 ноября вакцинацию от COVID-19, сообщает 29 ноября Reuters.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

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На прошлой неделе 24 ноября администрация президента США Джо Байдена заявила, что 92% всех федеральных работников страны получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19,

Белый дом пока не назвал новый дедлайн для вакцинации.

В сообщении отмечается, что работодателям до января не следует принимать никаких дальнейших действий, за исключением, возможно, выговора, в отношении всех сотрудников, который еще не прошли вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, увольнение непривитых военнослужащих ВВС США откладывается как минимум на год. При этом военнослужащие ВВС США, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 без официального освобождения, начиная с 29 ноября не получат новых назначений, а также не будут переезжать на новое место службы.

Напомним, почти 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут уволить из рядов ВС в связи с отсутствием прививки от COVID-19.

Отмечается, что ситуация с Корпусом морской пехоты вызвала тревогу, так как уклонение от прививки означает фактически игнорирование приказа частью военнослужащих. До этого считалось, что американские морпехи отличаются, прежде всего, строжайшей дисциплиной.