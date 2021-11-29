Стокгольм, , 23:05 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, перед голосованием по вопросу избрания Магдалены Андерссон премьер-министром Швеции представитель «Либералов» в своём выступлении заявил, что партия намерена голосовать «против». Однако депутат Нина Лундстрём пошла против партруководства и поддержала кандидатуру Андерссон, воздержавшись в ходе голосования. Об этом сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Это прискорбно и печально», — заявил в комментарии телеканалу лидер фракции «Либералов» в риксдаге Йохан Персон.

Напомним, что позиция «воздержался» при голосовании при избрании премьер-министра Швеции означает пассивную поддержку кандидата.

Отметим, что в ходе голосования в риксдаге по ключевым вопросам, где важен каждый голос, существует традиция, согласно которой лидер фракции, партийный секретарь или любой другой назначенный депутат, подает специальные жесты руками, обозначающие, как депутаты должны голосовать в соответствии с линией партии.

Как правило, лидер фракции немного приподнимается сам и поднимает руку — опущенный вниз большой палец означает голос «против», поднятый вверх большой палец вверх означает голос «за». Если лидер фракции проводит рукой над головой, это означает, что депутаты должны воздержаться.

Подобные процедуры были проделаны и при избрании Андерссон всеми лидерами фракции, однако Лундстрём проигнорировала жест своего партийного руководства.

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