Нефтеюганск, Югра, , 22:53 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) сгорел двухэтажный 22-х квартирный деревянный дом. Пострадали пять человек, сообщает ГУ МЧС России по ХМАО.

На месте происшествия Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО

Возгорание произошло 28 ноября 21:07 (19:07 мск). Первые пожарные расчёты прибыли на место происшествия через восемь минут, наблюдалось открытое горение на лестничной клетке на втором этаже с выходом огня на кровлю здания. В подъезде было сильное задымление в подъезде. Пожар на площади 30 кв. м был ликвидирован почти через час. За медицинской помощью обратились пять человек, угрозы жизни людей нет.

В ликвидации пожара были задействованы 18 огнеборцев и шесть единиц специальной техники. Для обогрева жителей дома администрацией Нефтеюганска был подготовлен автобус. Причины пожара устанавливаются органами дознания.