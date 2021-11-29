Стокгольм, 29 ноября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Около часа назад на территории Швеции был обнаружен первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». В свою очередь министр социальных дел Лена Халленгрен написала 29 ноября в сообщении у себя на странице в Facebook, что к первому подтвержденному случаю «Омикрона» в Швеции гражданам следует отнестись серьезно.

Government.se Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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«Правительство и соответствующие органы внимательно следят за развитием событий. Мы всегда готовы принять дальнейшие меры в случае необходимости», — заверила общественность министр.

Агентство общественного здравоохранения в свою очередь опубликовало на своем сайте обновленную информацию для граждан, прибывающих из стран южной Африки:

«Каждый, кто побывал в одной из этих стран в какой-то момент за последние семь дней до прибытия в Швецию, должен пройти тестирование на COVID-19. Все образцы, полученные у граждан, у которых был диагностирован COVID-19 после поездки за границу, анализируются для выявления новых штаммом коронавируса на территории Швеции».