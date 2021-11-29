29 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 23:53 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид объявил о введении новых правил вакцинации против COVID-19 в связи с распространением нового штамма «Омикрон». Как заявил министр, он согласен с мнением комитета по вакцинации и иммунизации, поэтому вводятся следующие правила: «Минимальный промежуток между повторными вакцинациями сокращается в два раза, с шести до трех месяцев. Программа повторной вакцинации расширяется, она будет распространяться на все оставшиеся категории взрослых, старше 18 лет. Повторная вакцинация предлагается по возрастным группам в убывающем порядке, для защиты тех, кто наиболее уязвим перед вирусом. Людям старше 16 лет с ослабленным иммунитетом, которые ранее получили три дозы вакцины, сейчас предлагается еще одна доза. Детям в возрасте от 12 до 15 лет вторая доза предлагается в течение 12 недель после первой».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид (сс) Foreign and Commonwealth Office

Многие пользователи пожаловались на существующие проблемы с записью на повторную вакцинацию с текущими правилами и усомнились в том, что Национальная служба здравоохранения справится с ревакцинацией по новым правилам.

«Хорошие новости, но увеличится ли пропускная способность центров вакцинации? Моя повторная вакцина была забронирована на 17 декабря, промежуток в шесть месяцев, но доступных временных промежутков для записи нет», — рассказал @lamberchelo.

«Конечно же, теперь те, кто только смог получить запись на вакцинацию на прошлой неделе после пяти месяцев ожидания, будут сдвинуты в конец очереди», — недовольно отметил @Lalalemoni1.

Некоторые пользователи уверены, что от того, что частота вакцинации станет в два раза больше, ситуацию спасти не удастся. По их мнению, требования выполняться не будут.

«Замечательно, но их ограниченность мест для ревакцинации способствует тому, что записаться очень сложно, так что сокращение времени не означает больше вакцинации, лишь больше чувства безысходности», — считает @Declanlyall.

Ряд комментаторов отметили, что из-за большого потока людей Национальная служба здравоохранения самостоятельно отменяет запись на вакцинацию.

«Я записывался на ревакцинацию через сайт Национальной службы здравоохранения четыре недели назад на 1 декабря. В это воскресенье я получил сообщение, что запись была отменена, и если это сделал не я, они приносят извинения за доставленные неудобства, мне предложили записаться заново», — написал @Hag_SAFC.

Большое количество пользователей не довольны тем, что им придется колоть не до конца исследованную вакцину каждые три месяца, потому что это совсем не то, что им обещали изначально.

«Получается, что вместо факта вакцинации, как скажем против туберкулеза, мы соглашаемся на путь непрерывного лечения на протяжении ближайшего будущего. А есть какие-нибудь исследования о безопасности введения вакцины вновь и вновь в людей каждые три месяца?» — поинтересовался @Matt_H_UK.

«Изначально идея была в том, что мы все вакцинируемся. От простуды же нет вакцины, потому что вирус постоянно мутирует. С ковидом так же происходит, тем не менее я не вижу, чтобы вакцинация против него заканчивалась, как, собственно, я не вижу конца самому вирусу», — добавил @Matt_H_UK.

Вакцинация Tim Reckmann

Некоторые пользователи написали, что идея им кажется абсурдной, тем не менее за ней интересно было бы понаблюдать.

«Министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что приоритет при ревакцинации будет отдаваться пожилым и более уязвимым группам. Мне интересно посмотреть, как это будет реализовываться, особенно учитывая ситуацию с 18-летними», — написал @TheLastPersont2.

Пользователи рассказали, что Национальная служба здравоохранения до сих пор не знает о нововведениях, потому что в записи на вакцинацию отказывают.

«Жалко, что они не сказали об этом службе спасения и команде сайта Национальной службы здравоохранения. Оператор только что заявил мне, что они не знают ни о каких изменениях и не могут забронировать прием для кого-либо ранее, чем через шесть месяцев. Их совет: «Вы должны знать, какое сейчас правительство», — рассказал @LawrenceFsadni.

У некоторых комментаторов возник вопрос, кто будет платить за увеличение количества выпускаемых вакцин?

«Так, мы будем ставить вакцину каждый три месяца? А кто платить будет? Четыре дозы в год, умножить на 60 миллионов… это не дешево получится!» — отметил @terrylailey.

Многие пользователи не поняли, по какой причине был сокращен временной промежуток для ревакцинации, они считают, что это решение необоснованно и никак не связано с научными доказательствами.

«А была ли какая-то причина для цифры в шесть месяцев, или они на ходу все придумывают?» — спросил @ajlen15.

«Три месяца? За пределами сознания! Просто всю науку в окно выбросили!» — написал @j1mwinter.

«А на каком научном обосновании?» — спросил @LogicalFallac18.