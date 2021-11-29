Рим, 29 ноября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 29ноября, в Италии умерли133 739человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на65(днем ранее — на47), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Russian.news.ru Эпидемия коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на7975(днем ранее — на12 932).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 015 790— более8% населения страны. В настоящее время заражены189 643человека (на3200больше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны), три прививки — почти 6,5 миллиона человек (10,7%).