Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Американская поп-исполнительница Тейлор Свифт отреагировала на слова Билли Джоэла о том, что она «похожа на Битлз того поколения», об этом сообщает USA Today.

Тейлор Свифт Jana Zills

В недавнем интервью USA Today Джоэла спросили о том, кто является его любимым «нынешним певцом», и, похвалив Адель, он назвал имя Свифт, сравнив ее с The Beatles своего поколения. «Она продуктивна и продолжает придумывать отличные концепции и песни, она полна идей», — добавил Джоэл. «Она похожа на The Beatles своего поколения». Свифт отреагировала на положительное упоминание Джоэла, сказав: «Это, честно говоря, сломало мне мозг, потому что мне казалось, что подобное могло бы произойти в жизни. Я не представляю, как воспринимать такие слова от кого-то вроде него, я его большая поклонница».

Ранее Свифт выпустила «Red (версия Тейлора)», второй перезаписанный альбом после «Fearless (версия Тейлора)», выпущенного ранее в этом году.