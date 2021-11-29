Скопье, , 22:51 — REGNUM Тела 45 македонцев, скончавшихся в результате возгорания туристического автобуса в Болгарии 23 ноября, вернут родным только 2 декабря. Об этом сообщили в МИД Северной Македонии 29 ноября.

Автомагистраль Струма, Болгария, где произошло ДТП 23 ноября Apostoloff

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дата была установлена в результате коммуникации МИД с болгарским прокурором, ведущим расследование происшествия, Бориславом Сарафовым.

Останки жертв будут доставлены в аэропорт Скопье болгарским самолетом. В настоящее время продолжается опознание останков по ДНК.

Читайте ранее в этом сюжете: В Софии выписали четверых пострадавших в ДТП с автобусом

Читайте развитие сюжета: В Болгарии на шоссе загорелся румынский туристический автобус