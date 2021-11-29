Скопье, 29 ноября 2021, 22:51 — REGNUM Тела 45 македонцев, скончавшихся в результате возгорания туристического автобуса в Болгарии 23 ноября, вернут родным только 2 декабря. Об этом сообщили в МИД Северной Македонии 29 ноября.

Автомагистраль Струма, Болгария, где произошло ДТП 23 ноября
Автомагистраль Струма, Болгария, где произошло ДТП 23 ноября
Apostoloff

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дата была установлена в результате коммуникации МИД с болгарским прокурором, ведущим расследование происшествия, Бориславом Сарафовым.

Останки жертв будут доставлены в аэропорт Скопье болгарским самолетом. В настоящее время продолжается опознание останков по ДНК.

Читайте ранее в этом сюжете: В Софии выписали четверых пострадавших в ДТП с автобусом

Читайте развитие сюжета: В Болгарии на шоссе загорелся румынский туристический автобус