Рим, 29 ноября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Детей в возрасте от 5 до 11 лет начнут прививать от коронавируса 23 декабря, заявил в понедельник, 29 ноября, глава оперштаба Италии по борьбе с эпидемией Франко Локателли.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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До недавнего времени действовавшие в стране нормы позволяли прививать только граждан старше 12 лет. Для граждан младше 18 лет прививка не обязательна.

По данным на29ноября, в Италии умерли133 739человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на65(днем ранее — на47). Число подтвержденных носителей выросло на7975(днем ранее — на12 932). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 015 790— более8% населения страны. В настоящее время заражены189 643человека (на3200больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионовчеловек (более 75% населениястраны), три прививки — почти 6,5 миллиона человек (10,7%).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).