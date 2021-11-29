Париж, , 22:34 — REGNUM 29 ноября президент футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что информация о том, что Маурцио Почеттино может покинуть парижский клуб, не соответствует действительности: «Почеттино здесь с нами, и мы счастливы видеть его частью нашего клуба. Мы не контактировали с Зиданом», — цитирует президента французского клуба журналист Фабрицио Романо.

Маурицио Почеттино Mithcell Sauvare

Ранее СМИ сообщали, что экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может сменить Почеттино на посту главного тренера основной команды.

После пятнадцати сыгранных туров французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен», набрав сорок очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата.