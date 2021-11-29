Милан, Италия, , 22:33 — REGNUM Марио Драги на посту премьер-министра Италии показывает себя с самой лучшей стороны, заявил в понедельник, 29 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

Италии пойдет на пользу, если Драги будет на этом посту «дольше», добавил он.

Так Сальвини прокомментировал высказывания лидера другой правоконсервативной партии — «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, который заявил, что правительство работает хорошо и должно продолжать это делать «до 2023 года» (когда должны пройти очередные выборы) и вместе с тем до момента, пока страна не выйдет из чрезвычайной ситуации, связанной с эпидемией.

Нынешняя коалиция под руководством Драги образована леволибералами, популистами и двумя правоконсервативными партиями, единственная крупная партия, которая не входит в нее — «Братья Италии» Джорджи Мелони.

Ранее Сальвини предлагал Драги в 2022 году баллотироваться в президенты и одновременно провести досрочные парламентские выборы. Три правые партии, по данным социологов, могут рассчитывать на получение большинства.