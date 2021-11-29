Подгорица, 29 ноября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Иностранные граждане могут подать заявление на получение экономического паспорта Черногории до конца декабря 2021 года. На данный момент министерство внутренних дел Черногории одобрило получение гражданства 206 иностранцам, которые приобрели недвижимость из списка 15 девелоперских проектов. Хотя планировалось продать в стране две тысячи паспортов за три года в обмен на инвестиции в туризм, сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность, инвесторы вкладывали деньги в отели и апартаменты.

Черногория

Такой способ предоставления черногорского гражданства не поддерживается ЕС, который с самого начала предупреждает, что это может поставить под угрозу европейский путь Черногории. Общественные организации считают проект экономического гражданства непрозрачным.

На данный момент 206 иностранцев получили экономический паспорт Черногории, значительное число получателей — инвесторы из России и члены их семей.