Нью-Йорк, США, , 08:05 — REGNUM Представитель США Том Суоззи, демократ от Лонг Айленда, планирует объявить 29 ноября о своем намерении баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка, сообщает The New York Times.

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Суоззи поборется с Кэти Хочул, которая заняла пост губернатора после того, как Эндрю Куомо ушел в отставку на фоне секс-скандала.

Желание Суоззи побороться за кресло губернатора, что будет объявлено в 11 утра по местному времени, усложнит принятие решение для избирателей во время одних из главных выборов в США в этом году. Издание отмечает, что гонка ожидает быть непредсказуемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке завершилась эпопея со скандалом вокруг губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Отрицавший обвинения 11 женщин политик в итоге сдался и подал в отставку после того, как сам президент США Джо Байден попросил его об этом, а коллеги из партии демократов пригрозили импичментом.