Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Представитель США Том Суоцци, демократ от Лонг Айленда, объявил 29 ноября о своем намерении баллотироваться в губернаторы Нью-Йорка, сообщает The New York Times.

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Суоцци поборется с Кэти Хочул, которая заняла пост губернатора после того, как Эндрю Куомо ушел в отставку на фоне секс-скандала.

Желание Суоцци побороться за кресло губернатора, о чем было объявлено в 11 утра по местному времени, усложнит принятие решения для избирателей во время одних из главных выборов в США в этом году. Издание отмечает, что гонка ожидает быть непредсказуемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке завершилась эпопея со скандалом вокруг губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Отрицавший обвинения 11 женщин политик в итоге сдался и подал в отставку после того, как сам президент США Джо Байден попросил его об этом, а коллеги из партии демократов пригрозили импичментом.