Вашингтон, 29 ноября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Разработку вакцины от нового штамма коронавируса «Омикрон» начала американская Johnson & Johnson, говорится в опубликованном 29 ноября заявлении компании.

(сс) U.S. Army National Guard. Sgt. Sebastian Rothwyn Вакцина от коронавируса, разработанная американским концерном Johnson & Johnson

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Отмечается, что компания занимается исследованием эффективности уже существующей вакцины против нового штамма. Это делается с привлечением учёных из ЮАР.

Кроме того, с учётом быстрого распространения «Омикрона», начата разработка вакцины именно против этого варианта. Учёные будут совершенствовать вакцину — по мере необходимости.