Сараево, 29 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. США считают реформу выборного законодательства в Боснии и Герцеговине чрезвычайно важной для функционирования институтов власти в этой стране и ее продвижения по пути евроатлантической интеграции. Об этом заявил спецпредставитель США по реформе выборного законодательства в БиГ Мэттью Палмер 29 ноября, во время визита в Сараево.

Al.usembassy.gov Мэттью Палмер

«Чрезвычайно важно, чтобы этот процесс в парламенте прошел успешно. Также важно обеспечить корректные, честные и прозрачные выборы в БиГ, которые вернули бы доверие граждан», — процитировал телеканал РТРС слова Палмера.

По словам американского дипломата, важно, чтобы результаты выборов в БиГ отражали волю граждан.

Напомним, что вместе с Палмером в БиГ приехала директор Европейской службы по внешним делам Ангелина Айххорст. Она считает, что в БиГ наступил крайний срок для реформы выборного законодательства, так как следующие выборы пройдут в октябре 2022 года и они должны быть честными и прозрачными.