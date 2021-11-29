Скопье, , 22:40 — REGNUM Апелляционный суд Северной Македонии 29 ноября одобрил приговор суда первой инстанции бывшему премьер-министру Николе Груевскому.

Никола Груевский European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политика обвинили в организации драки в ходе протеста перед зданием мэрии в июне 2013 года и приговорили к 1,5 годам заключения.

Вместе с Груевским приговор получили еще шесть организаторов, представителей ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), ныне находящейся в оппозиции, включая бывшего министра транспорта и путей сообщения Миле Янакиески, еще трое обвиняемых получили условные сроки.

В настоящий момент Груевски находится в Венгрии, где получил политическое убежище еще после вынесения первого уголовного приговора.

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