Копенгаген, 29 ноября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. С 29 ноября для поездок на автобусе и поезде, а также для посещения магазинов или больниц гражданам Дании необходимо использовать средства индивидуальной защиты полости рта и органов дыхания. О повторном введении масочного режима сообщила шведская радиостанция P4 Malmöhus.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Для посещения таких мест, как например, парикмахерские и салоны красоты, требуется сертификат, подтверждающий, что гражданин был вакцинирован от COVID-19 двумя компонентами. Отмечается, что справка с отрицательным тестом на COVID-19 может использоваться вместо сертификата.

От требования по наличию сертификата вакцинации освобождаются дети младше 15 лет. Масочный режим не распространяется на детей младше 12 лет.

Напомним, 26 ноября в Дании работодатели получили законное право требовать от своих сотрудников предъявления сертификатов вакцинации. Без прохождения вакцинации их могут отстранять от работы.