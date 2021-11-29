Тюмень, 29 ноября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Тюменские предприниматели, работающие по упрощённой системе налогообложения или патенту в сферах, наиболее пострадавших из-за ввода антиковидных ограничений, получат налоговые льготы. Об этом сообщает региональный информационный центр.

Pixabay.com Подсчёт налогов

Для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», и для предпринимателей, которые используют патент, налоговая нагрузка в 2021 году снижается на 30%. Региональный закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

«Новые налоговые льготы помогут бизнесу преодолеть последствия пандемии», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данные меры поддержки малого бизнеса были анонсированы главой региона ещё 26 октября 2021 года.