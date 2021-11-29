Москва, , 22:24 — REGNUM 35-летний немецкий специалист Томас Цорн был назначен на должность спортивного директора московского «Локомотив». Немец будет помогать Ларсу Корнетке, который занимает должность руководителя по спорту и развитию клуба после ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба «железнодорожников».

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Ранее Томас Цорн занимал в «Локомотиве» должность технического директора.

Сегодня, 29 ноября, «Локомотив» в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел разгромное поражение от тульского «Арсенала» со счетом 1:3. На данный момент «железнодорожники» с 25-ю очками идут на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата.