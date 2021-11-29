Киев, 29 ноября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности Александра Руснака, начальника департамента контрразведки СБУ.

Pixelbay.com Пауки в банке

Об этом сообщается в тексте указа, опубликованного 29 ноября на сайте офиса украинского президента.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — написано в тексте документа.

Причины этого решения не указаны.

Напомним, Руснак был назначен на эту должность в сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Зеленский сделал несколько заявлений о том, что в стране готовится государственный переворот. В то же самое время ряд украинских политиков обвинили ближайшее окружение Зеленского в сотрудничестве со спецслужбами «российского агрессора».