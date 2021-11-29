Бильбао, Испания, 29 ноября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Организаторы ежегодного испанского музыкального фестиваля Bilbao BBK в своих социальных сетях объявили о создании еще одного события под названием «Cala Mijas».

(сс) Eric Nopanen Музыка

Новый фестиваль будет проходить с 1 по 3 сентября 2022 года в городе Михас, к югу от Малаги, и уже объявили первых 14 артистов, которые выступят на мероприятии. Arctic Monkeys были подтверждены в качестве хедлайнеров, помимо них на сцену также выступят Kraftwerk, Hot Chip, Chet Faker и Blossoms. Arctic Monkeys также недавно были объявлены хедлайнерами фестиваля Sziget 2022 года, наряду с Дуа Липой и Kings Of Leon.

https://twitter.com/CalaMijasFest/status/1463070504336695296

«Cala Mijas» также поддержал местную сцену талантов Испании, объявив таких исполнителей, как электро-панк-группа El Columpio Asesino, инди-группа Love of Lesbian и Sen Senra.