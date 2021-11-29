Псаки заявила, что США хотят вернуться в ядерную сделку
Вашингтон, 29 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Возвращения в ядерную сделку с Ираном при условии, что Иран также вернётся к полному соблюдению своих обязательств, США считают действенной мерой по ядерной безопасности, сообщила 29 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Псаки и Байден
Комментируя открытие очередного раунда переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене, представитель Белого дома сказала, что цель Вашингтона не изменилась.
«Она по-прежнему заключается во взаимном возвращении к полному соблюдению СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. ИА REGNUM). Это лучший из доступных вариантов для ограничения ядерной программы Ирана».