Вашингтон, 29 ноября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Возвращения в ядерную сделку с Ираном при условии, что Иран также вернётся к полному соблюдению своих обязательств, США считают действенной мерой по ядерной безопасности, сообщила 29 ноября журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

Комментируя открытие очередного раунда переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене, представитель Белого дома сказала, что цель Вашингтона не изменилась.