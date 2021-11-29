Симферополь, 29 ноября 2021, 22:15 — REGNUM Около 73 тысяч человек остались без электроснабжения в результате урагана в Крыму вечером 29 ноября, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.
Он уточнил, что в местах отключений работают аварийные бригады.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, максимальные порывы ветра зафиксированы на территории Никитского ботанического сада — 32м/с, а также в Алуште — 30 м/с и Симферополе — 20 м/с. В результате Симферополь и несколько районов Крыма остались без электроснабжения. Штормовое предупреждение будет действовать и 30 ноября.
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