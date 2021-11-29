Симферополь, 29 ноября, 2021, 22:15 — ИА Регнум. Около 73 тысяч человек остались без электроснабжения в результате урагана в Крыму вечером 29 ноября, об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях.

NOAA Ураган

«В связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 тысяч человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что в местах отключений работают аварийные бригады.

«Ожидается, что через несколько часов ветер стихнет, однако завтра снова ожидается усиление ветра. Ситуация находится на особом контроле. Но в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, получения травм. Поэтому прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, по возможности оставаться дома, беречь себя и своих близких», — призвал глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МЧС, максимальные порывы ветра зафиксированы на территории Никитского ботанического сада — 32м/с, а также в Алуште — 30 м/с и Симферополе — 20 м/с. В результате Симферополь и несколько районов Крыма остались без электроснабжения. Штормовое предупреждение будет действовать и 30 ноября.